МВД: Неизвестные подожгли камеры контроля скорости на М1

На участке М1 подожгли камеры контроля скорости. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

На участке М1 в пределах Столбцовского района ночью с 13 на 14 июля сгорели "фоторадары" их подожгли неизвестные. Подробности о преступлении на трассе Брест - Минск - граница России сообщили в пресс-службе УВД Минского облисполкома в телеграм-канале.

Так сообщается, что ночью 14 июля неизвестные подожгли камеры контроля скорости.

Милиция ищет тех, кто поджег камеры фотофиксации скорости. Фото: УВД Миноблисполкома

- О преступлении сообщили сотрудники РОЧС. На данный момент сотрудниками Столбцовского РОВД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в УВД.

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