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Происшествия14 июля 2021 13:44

МВД: Неизвестные подожгли камеры контроля скорости на М1

Хулиганам, когда их вычислят, грозит до 12 лет заключения
Надежда БУТОВИЧ
На участке М1 подожгли камеры контроля скорости.

На участке М1 подожгли камеры контроля скорости.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

На участке М1 в пределах Столбцовского района ночью с 13 на 14 июля сгорели "фоторадары" их подожгли неизвестные. Подробности о преступлении на трассе Брест - Минск - граница России сообщили в пресс-службе УВД Минского облисполкома в телеграм-канале.

Так сообщается, что ночью 14 июля неизвестные подожгли камеры контроля скорости.

Милиция ищет тех, кто поджег камеры фотофиксации скорости. Фото: УВД Миноблисполкома

Милиция ищет тех, кто поджег камеры фотофиксации скорости. Фото: УВД Миноблисполкома

- О преступлении сообщили сотрудники РОЧС. На данный момент сотрудниками Столбцовского РОВД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в УВД.

В Беларуси за умышленное уничтожение либо повреждение имущества грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до 12 лет.

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На сайте МВД появился комментарий по этой ситуации (подробности).

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И сказала, что будет, если камера видеофиксации «сфотографирует» машину без ТО несколько раз за одни сутки (подробности).

В ГАИ уточнили информацию о камерах фотофиксации, сканирующих авто без техосмотра.

И заявили, что камеры, фиксирующие в потоке машины без ТО, это «не фейк» (подробности).