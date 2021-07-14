Белорусская журналистка стала лауреатом премии «За свободу прессы - 2021». Угадаете, кто эта девушка?

Катерина Борисевич стала лауреатом международной профессиональной премии.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Журналистка Катерина Борисевич стала лауреатом международной профессиональной премии, сообщило БелаПАН. Премию «За свободу прессы - 2021» вручает Комитет защиты журналистов.
Представители комитета заявили, что присуждение премии журналистке Борисевич позволит привлечь больше внимания «к тяжелому положению журналистов в Беларуси».
Церемония награждения лауреатов премии состоится 18 ноября 2021-го года.
Напомним, журналистка tut.by Катерина Борисевич проходила по делу о «ноль промилле» вместе с врачом БСМП Артемом Сорокиным. Они были задержаны 19 ноября 2020-го года. Сорокина отпустили на свободу в зале суда спустя несколько месяцев разбирательства. А журналистка Катерина Борисевич провела в заключении полгода, оставшуюся часть срока отбывала в колонии и вышла на свободу 19 мая 2021-го года.
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