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Общество14 июля 2021 14:07

Белорусская журналистка стала лауреатом премии «За свободу прессы - 2021». Угадаете, кто эта девушка?

Журналистке из Беларуси присудили премию, которую вручает Комитет защиты журналистов 2021»
Надежда БУТОВИЧ
Катерина Борисевич стала лауреатом международной профессиональной премии.

Катерина Борисевич стала лауреатом международной профессиональной премии.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Журналистка Катерина Борисевич стала лауреатом международной профессиональной премии, сообщило БелаПАН. Премию «За свободу прессы - 2021» вручает Комитет защиты журналистов.

Представители комитета заявили, что присуждение премии журналистке Борисевич позволит привлечь больше внимания «к тяжелому положению журналистов в Беларуси».

Церемония награждения лауреатов премии состоится 18 ноября 2021-го года.

Напомним, журналистка tut.by Катерина Борисевич проходила по делу о «ноль промилле» вместе с врачом БСМП Артемом Сорокиным. Они были задержаны 19 ноября 2020-го года. Сорокина отпустили на свободу в зале суда спустя несколько месяцев разбирательства. А журналистка Катерина Борисевич провела в заключении полгода, оставшуюся часть срока отбывала в колонии и вышла на свободу 19 мая 2021-го года.

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