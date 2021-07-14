Жара до +36: на 15 июля в Беларуси объявили «оранжевую» опасность

В Беларуси формировать погоду продолжают очень теплые неустойчивые воздушные массы. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Оранжевый уровень опасности объявили белорусские синоптики из-за экстремальной жары в четверг, 15 июля. Подробный прогноз погоды на этот день опубликован на сайте pogoda.by.

Так в четверг, 15 июля, влияние на погоду все еще будут оказывать очень теплые неустойчивые воздушные массы. В течение дня - переменная облачность. Ночью в центральных регионах Беларуси, а днем и на востоке республики, вероятны осадки. Прогнозируются непродолжительный дождь, но местами возможны грозы и ливни с градом. В течение суток ветер будет неустойчивым, слабым до умеренного, но при грозах сильный и порывистый.

В ночные часы средняя температура по стране около +16..+22 градусов. Днем воздух прогреется до +29…+34 выше ноля. Но в некоторых регионах Беларуси будет жарко и до +35…+36 градусов. Днем также будет слабо падать атмосферное давление.

Также «Комсомолка» ранее писала предупреждение МЧС о граде, вот что спасатели рекомендуют сделать.

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