Обыск проходит у белорусского экономиста и экс-кандидата в президенты Ярослава Романчука.

Дома у руководителя негосударственного научно-исследовательского центра Мизеса (структурное подразделение закрытого властями аналитического центра «Стратегия») Ярослава Романчука проходит обыск, сообщает belapan.by.

Ярослав Романчук – белорусский экономит и политик. Занимал пост заместителя председателя Объединённой гражданской партии с апреля 2000 по 2011 год.

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса, основатель белорусской школы либерального устойчивого развития, автор более тысячи статей и шести книг по экономической тематике, один из разработчиков Антикризисной платформы Объединённых демократических сил в РБ. Выдвигался кандидатом в президенты Беларуси от Объединённой гражданской партии на выборах 2010 года, по официальным данным занял 3-е место.

Напомним, 14 июля череда обысков прокатилась по белорусским правозащитным и не только организациям. Вот что известно да данный момент