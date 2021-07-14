Адвокату Антону Гашинскому, который защищает Софию Сапегу, «аннулировали» лицензию

Адвокат Антон Гашинский. Фото: Виктория Одиссонова | «Новая»

Стало известно о том, что белорусский адвокат Антон Гашинский остался без лицензии. Об этом сообщил телеграм-канал медиаресурса Sputnik Беларусь.

Как выяснилось, Гашинскому фактически 5«аннулировали» лицензию.

- Прекратили действие лицензии, - сказал Гашинский журналистам в среду, 14 июля.

Других подробностей он сообщать не стал, не уточнил также и причины принятого решения в отношении него.

Напомним, белорусский адвокат Антон Гашинский защищает интересы россиянина Дудникова и семьи Софьи Сапеги. Также он защищал интересы журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова и ранее политолога Виталия Шклярова.

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