Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 июля 2021 года: снова рекорд смертности. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стало известно, сколько еще человек на 14 июля в Беларуси заразились коронавирусом. Официальную статистику опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения в телеграм-канале.

Число новых зарегистрированных «ковидных» на 14 июля составило 940 человек. За весь период пандемии в Беларуси COVID-19 подтвердился у 430 тысяч 121 человека.

На это же время из больниц были выписаны 1030 выздоровевших пациента. С начала пандемии в Беларуси выздоровели и были выписаны уже 423,404 тысячи пациентов.

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- За весь период пандемии в Беларуси умерли 3 тысячи 287 пациентов с выявленным коронавирусом, - добавили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе рассказали о статистике тестов на коронавирус: +19,166 тысячи за сутки и больше 7 миллионов тестов за весь период.

В Минздраве сообщили и о темпах вакцинации, заявив, что на 14 июля в Беларуси уже 1,15 миллиона человек привились первой дозой вакцины против коронавируса. Из этого количества - свыше 726,7 тысячи человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

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