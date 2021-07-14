Ученые назвали генетическую предрасположенность, которая приводит к тяжелой форме коронавируса

Ученые считают, что тяжелым формам COVID-19 в большей степени подвержены мужчины.

Выявлена предрасположенность к тяжелому протеканию «ковида». Так ученые выяснили, что наиболее подвержены тяжелому течению коронавируса пациенты с хроническими заболеваниями легких. Данные исследования международной группы ученых появились в статье журнала Nature Communications, транслирует БелТА.

Чтобы узнать, какие факторы влияют на то, что корнавирус у человека будет протекать в тяжелой форме, ученые проанализировали генетический код 611 398 клеток. Код «запрашивали» у здоровых людей и у людей, страдающих хроническими заболеваниями.

В итоге эксперты доказали, что люди с хроническими заболеваниями легких больше рискуют заразиться «ковидом».

- Что в свою очередь является причиной более тяжелого течения болезни и большей вероятности смерти, - говориться в научной статье.

Среди других дополнительных факторов риска «тяжелого коронавируса» учеными были названы такие заболевания, как гипертония, диабет, ожирение, а также курение и преклонный возраст.

Также заявляется, что тяжелым формам коронавируса в большей мере подвержены мужчины.

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