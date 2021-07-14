В Кремле объяснили, почему не называют объем кредита Беларуси

Лукашенко и Путин договорились о кредитной поддержке Беларуси из-за налогового маневра в России. Фото: www.profiz.ru

Общаясь с журналистами, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал называть объемы кредита Беларуси, информирует ТАСС.

Он объяснил, что в связи с налоговым маневром в России Беларуси будет оказана кредитная поддержка. Но не стал уточнять ее объем.

- Объем (кредитной поддержки - Прим.) будет уточняться. Поэтому я сейчас воздержусь от названия какой-то суммы, - прокомментировал он.

Песков лишь сказал, что сумма эта будет уточнена уже в ближайшее время. И добавил, что по этому вопросу ведется постоянная работа: «и двусторонняя, и по линии правительств».

- Там Оверчук (российский вице-премьер - Прим.) работает, премьеры тоже работают. Поэтому работа ведется на постоянной основе, - заметил пресс-секретарь Путина.

Заявление о том, что Лукашенко и Путин договорились о кредитной поддержке Беларуси Россией из-за налогового маневра в РФ прозвучало от представителя Кремля по итогам встречи президентов 13 июля.

Также во время беседы с Александром Лукашенко в Константиновском дворце Владимир Путин рассказал, как белорусским правительством выполняются кредитные обязательства.

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