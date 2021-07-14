Из-за потока мигрантов МИД Литвы просит Турцию сократить число авиарейсов из Стамбула в Минск. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Литва считает, что нужно сократить число авиарейсов из Стамбула в Минск – это будет способствовать сокращению потока нелегальных мигрантов, которые попадают на территорию страны через Беларусь. Об этом 14 июля заявил литовский министр, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Литвы.

- Предположительно около 20% пассажиров, пребывающих транзитом авиарейсами из Стамбула в Минск, являются нелегальными мигрантами. Мы обсудили возможность сокращения таких рейсов, – цитирует министра пресс-служба.

Глава МИД подчеркнул, что Литва заинтересована в содействии Турции и ее опыте в противодействии нелегальной миграции. В свою очередь глава турецкого внешнеполитического ведомства, как следует из сообщения, заявил о готовности Турции сотрудничать в этой сфере.

Как уточняется в сообщении литовского МИД, стороны договорились, что в самое ближайшее время группа литовских экспертов посетит Турцию для согласования совместных действий.

Минск и Стамбул соединяют рейсы двух авиакомпаний – белорусской «Белавиа» и турецкой Turkish Airlines. Эти авиакомпании летают между Минском и Стамбулом ежедневно. Также есть рейсы из Багдада в Минск – их выполняет иракская авиакомпания три раза в неделю. Считается, что этим рейсом также в Минск прилетают мигранты.

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