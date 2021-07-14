Эйсмонт сказала, о чем говорили Лукашенко и Путин на переговорах и опровергла «домыслы»

Наталья Эйсмонт подробно рассказала, о чем Путин и Лукашенко говорили более пяти часов. Фото: стоп-кадр видео | телеграм-канал "Пул Первого"

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт выступила с заявлением о темах и содержании прошедшей 13 июля встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Видео ее комментария телеканалу «Мир» опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента.

В начале своего заявления Эйсмонт подчеркнула, что намерена опровергнуть ранее появившуюся в медиа информацию о содержании встречи президентов в Санкт-Петербурге.

- Хочу отреагировать на разного рода «писания», которые традиционно появляются в СМИ. В частности, о том, что вчерашняя встреча президентов Беларуси и России якобы была экстренной и внеплановой. Замечу, на этот счет, что главы государств наметили эту встречу еще в телефонном разговоре 1 июля. И одним из поводов для ее проведения и формирования повестки стало письмо президента Беларуси в адрес президента России, касающееся экономики и финансов, а также противодействия санкционной политике коллективного Запада в отношении Беларуси и России, - подчеркнула Эйсмонт.

Путин предложил Лукашенко встретиться в Санкт-Петербурге

Она заметила, что Путин сам предложил Лукашенко встретиться в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить план совместных действий в ситуации с санкционным давлением.

Затем пресс-секретарь Лукашенко пояснила, что во время последней встречи были обсуждены самые различные вопросы: от сотрудничества в экономике и финансовой сфере до транспорта и логистики, пандемии и т.д.

По словам Эйсмонт, правительствам было поручено разработать и принять совместный план противодействия санкциям.

Белорусские банки будут поддержаны

- Снятие остающихся барьеров на поставки белорусской продукции, в том числе в сфере госзакупок. Белорусские банки будут поддержаны необходимыми объемами предоставляемых ресурсов для осуществления торговых операций, - назвала Наталья Эйсмонт предметы обсуждения в блоке экономических вопросов.

Еще она заметила, что президенты говорили об обеспечении бесперебойных поставок углеводородного сырья в Беларусь. Договорились о том, чтобы цена на природный газ в 2022-ом году была не выше цены 2021-го.

- А окончательно она будет определена до конца нынешнего года. Обсуждались и иные вопросы экономического взаимодействия, - добавили пресс-секретарь Лукашенко.

Найдено решение по налоговому маневру

Поднималась во время переговоров и интеграционная тематика. Лукашенко и Путин, по словам Эйсмонт, говорили о том, что завершена работа над союзными программами по гармонизации налогового законодательства и взаимодействию в таможенной сфере. Найдено решение по налоговому маневру в России в области переработки нефти в части компенсации потерь Республики Беларусь от того самого налогового маневра.

В длительных переговорах поднимались вопросы также безопасности и обороны, противодействия терроризму, кибербезопасность.

- В этой части у стран подходы абсолютно едины, - заметила Эйсмонт. - Взаимная поддержка и договоренность действовать совместно.

Представитель президента Беларуси уточнила в своем комментарии, что финальные решения по ряду обсуждавшихся на встрече вопросов, возможно, будут закреплены во время заседания высшего госсовета Союзного государства предстоящей осенью.

Дальнейшее возобновление транспортного сообщения

В теме актуальных транспортно-логистических вопросов прозвучали задачи по дальнейшему возобновлению транспортного сообщения между Беларусью и Россией, увеличение количества рейсов и расширения географии полетов «Белавиа» в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и другие города России и другие.

- Вопрос противодействия COVID-19, ход вакцинации и эпидемиологическую обстановку в целом президенты также затронули в разговоре, - заметила она.

А завершая свой комментарий, Наталья Эйсмонт сказала, что Путин и Лукашенко еще обсуждали в теме международной повестки.

Путин и Лукашенко обсудили Украину

Здесь она назвала западную политику в отношении Беларуси и России в частности Европейского союза и Соединенных Штатов Америки. Заметила также, что Путин и Лукашенко в разговоре обсудили Украину, ситуацию с увеличение блока НАТО на территории страны. В частности проведение масштабных учений и планы Альянса по строительству военных баз. Противодействие государств членов ОДКБ угрозам в Средней Азии и в связи с выводом войск США из Афганистана.

- Вообще, вчерашний разговор, я напомню, длился более пяти часов. Спектр обсуждавшихся тем был самым широким. Президенты обсудили все вопросы, представляющие взаимный интерес, - заключила Наталья Эйсмонт.

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