Глава МИД Польши не исключил новых санкций против Беларуси

Глава МИД Польши не исключил новые санкций против Беларуси. Фото: rbc.ru

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау не исключил новых санкций в отношении Беларуси. Он также добавил, что на данный момент белорусское государство выступает в роли туристического бюро для нелегальных мигрантов, передает агентство ТАСС.

- Белорусское государство выступает в роли туристического агентства для нелегальных мигрантов. Если и далее так будет продолжаться, то не только Польша, но и все страны Евросоюза убедятся в том, что необходимо ввести дополнительные санкции против Минска, - сказал Рау.

По его словам, вопрос о том, какими могут быть санкции, открыт.

- Дискуссия по данной теме уже началась. Пока никто не ставил под сомнение обоснованность возможных санкций, - отметил глава МИД Польши.

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