Глава МИД Польши не исключил новых санкций против Беларуси

Глава МИД Польши не исключил новые санкций против Беларуси. Фото: rbc.ru
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау не исключил новых санкций в отношении Беларуси. Он также добавил, что на данный момент белорусское государство выступает в роли туристического бюро для нелегальных мигрантов, передает агентство ТАСС.
- Белорусское государство выступает в роли туристического агентства для нелегальных мигрантов. Если и далее так будет продолжаться, то не только Польша, но и все страны Евросоюза убедятся в том, что необходимо ввести дополнительные санкции против Минска, - сказал Рау.
По его словам, вопрос о том, какими могут быть санкции, открыт.
- Дискуссия по данной теме уже началась. Пока никто не ставил под сомнение обоснованность возможных санкций, - отметил глава МИД Польши.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Из-за потока мигрантов МИД Литвы просит Турцию сократить число авиарейсов из Стамбула в Минск.
По мнению Литвы, 20% прилетающих из Стамбула в Минск – мигранты, которые потом оказываются в Литве. (подробности)
Латвия и Литва укрепляют охрану восточных границ из-за наплыва мигрантов.
Frontex окажет помощь Вильнюсу в противостоянии растущему миграционному потоку. (подробности)
Литва приступила к установке забора на границе с Беларусью.
Ограждение возведут на участке в 30 километров. (подробности)
Лукашенко – о борьбе с нелегальной миграцией на границе: «Беларусь хотят превратить в отстойник».
Президент 6 июля проводит совещание во Дворце Независимости о противодействии санкционным мерам. (подробности)