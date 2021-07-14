Посол США Фишер назвала причину международной изоляции Беларуси

Репрессии против гражданского общества – это причина международной изоляции Беларуси, заявила посол США Джули Фишер. Фото: state.gov

Репрессии против гражданского общества – это причина международной изоляции Беларуси. Такое заявление сделала 14 июля назначенная послом США в Беларуси Джули Фишер, комментируя проходящие в этот день по всей стране новые обыски и задержания.

– Число задержаний растет с каждым часом. Безжалостная кампания режима Лукашенко по криминализации независимых мнений, правозащитников и гражданского общества является из ряда вон выходящим явлением в современной Европе и причиной международной изоляции Беларуси, – написала Фишер в Twitter, ее слова приводит БелаПАН.

Напомним, что 14 июля силовики проводят обыски у правозащитников и других негосударственных организаций. В общей сложности, по данным правозащитников, с обысками и задержаниями сегодня столкнулись не менее 30 лиц и организаций.

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