У экс-главы ОГП Анатолия Лебедько проходит обыск Фото: Павел МАРТИНЧИК

В среду, 14 июля, проходит обыск у экс-главы Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько. Об этом сообщает агентство БелаПАН.

На данный момент телефон политика не отвечает.

Также сообщается о том, что по причине обыска в Могилеве была отменена публичная дискуссия о новой Конституции Беларуси, где должен был выступить Лебедько.

Напомним, что политик Анатолий Лебедько 13 июня вышел из ЦИП на Окрестина, где отбывал 30 суток административного ареста.

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