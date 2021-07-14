У экс-главы ОГП Анатолия Лебедько проходит обыск
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В среду, 14 июля, проходит обыск у экс-главы Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько. Об этом сообщает агентство БелаПАН.
На данный момент телефон политика не отвечает.
Также сообщается о том, что по причине обыска в Могилеве была отменена публичная дискуссия о новой Конституции Беларуси, где должен был выступить Лебедько.
Напомним, что политик Анатолий Лебедько 13 июня вышел из ЦИП на Окрестина, где отбывал 30 суток административного ареста.
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