Цена будет «кусаться»: вот что случилось с черникой в Беларуси из-за аномальной жары

Цена на чернику в этом году будет "кусаться". Фото: pixabay.com

В Брестской области в самом разгаре сезон заготовки черники. Заготовители рассказали, что в Беларуси из-за аномальной жары урожайность черники будет ниже, чем в 2020 году, сообщает БЕЛТА.

- Заготовители уже сейчас отмечают, что урожайность черники в этом году будет в разы ниже, чем в 2020-ом. Хотя, когда ягода цвела, все ожидали хорошего урожая. Но на него повлияла сухая и жаркая погода. Где-то по причине недостатка влаги опала завязь, ягода не успела налиться и много мелкой. Черники заготовителям не хватает. По этой причине цены каждый год растут. К примеру, в некоторых местах за один килограмм ягоды просят больше шести рублей, - пояснили в Брестском областном союзе потребительских обществ.

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