МАРТ обвинило Google в нарушении антимонопольного законодательства

МАРТ обвинило Google в нарушении в нарушении антимонопольного законодательства. Фото: pixabay.com

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси установило факт нарушения антимонопольного законодательства на рынке магазинов приложений для смартфонов Android. Удалось установить, что компания Google LLC занимает доминирующее положение со своим магазином приложений Google Play. Информация об этом была опубликована на сайте МАРТ.

- Был установлен факт нарушения антимонопольного законодательства на рынке магазинов приложений, предустановленных на мобильные приложения под управлением Android, - написано в сообщении.

Также в нем говорится о том, что, указанные практики компании Google ограничивают возможности доступа на мобильные устройства других разработчиков приложений, и в первую очередь, приложений поиска.

В ведомстве подчеркнули, что злоупотребление компанией доминирующим положением нарушает положения закона №94-3 «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».

В вынесенном решении отмечается, что ведомство признает наличие оснований для вынесения Google предписания и начала административного процесса.

Из документов МАРТ также следует, что заявление о проверке было подано компанией «Яндекс» 20 апреля 2019 года.

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