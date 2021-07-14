В МАРТ прокомментировали рост цен на товары в Беларуси в июне

В июне прирост потребительских цен в годовом выражении увеличился до 9,9% (9,4% месяцем ранее) Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли прокомментировали инфляцию в июне этого года. Отчет опубликован на сайте МАРТ.

Так, в июне прирост потребительских цен в годовом выражении увеличился до 9,9% (9,4% месяцем ранее), в то время как прирост цен на социально значимые товары (СЗТ) – до 8,6% в годовом выражении (8,4% месяцем ранее).

«Ускорение годового прироста ИПЦ и ИПЦ СЗТ во многом обусловлено принятыми решениями в области постоянно регулируемых цен (тарифов), ростом цен на рынке непродовольственных товаров, а также сохраняющимся давлением со стороны мировых цен на продовольствие (при этом, по оценке МАРТ, в июне годовой прирост мировых цен на продовольствие замедлился до 31,8% (37,5% в мае, рассчитано на основании данных ФАО)», – поясняется в сообщении МАРТ.

Увеличение годового прироста потребительских цен в июне на 0,5%, по оценке МАРТ, во многом обусловлено ускорением роста цен на мясо и мясопродукты на 1% – до 10,2%, одежду – 2,3% (до 9,3%), автомобильное топливо – 2,8% (до 12%), пассажирский транспорт – 3,6% (до 18,1%).

«Вышеперечисленный годовой рост цен (тарифов) на товары и услуги в июне несколько компенсирован замедлением прироста цен на маргарин на плодоовощную продукцию до 8,6 процента (11,7 процента в мае)», – отметили в министерстве.

Там добавили, что в июне по сравнению с маем 2021 года больше всего изменились цены на плодоовощном рынке. Наибольший прирост стоимости отмечается на импортные овощи нового урожая (за счет увеличения контрактных цен): свеклу, картофель, морковь, капусту, лук. Больше всего снизились цены на фрукты, (во многом за счет удешевления яблок и бананов), огурцы и помидоры.

«Также в июне отмечается значимое увеличение тарифов на пассажирские перевозки международного сообщения (железнодорожные перевозки и воздушный транспорт), вследствие сезонного повышение тарифов с учетом международных соглашений, колебания курса швейцарского франка и евро», – уточнили в МАРТ.

Что же касается сферы регулируемого ценообразования, то по итогам июня прирост цен и тарифов в годовом выражении составил 9,6%.

«В июне по отношению к предыдущему месяцу повышены цены на лекарственные препараты на 0,2%, автомобильное топливо – на 2,7% (за счет увеличения мировых котировок на нефть), а также тарифы на услуги дошкольных учреждений – на 9,8% (в связи с ежегодным повышением норм питания на летний период) и медицинские услуги – на 0,5%.

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