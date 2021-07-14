В коллегии адвокатов пояснили, почему правозащитников лишают лицензий. Фото: gs.archives.gov.by

Председатель дисциплинарной комиссии Белорусской республиканской коллегии адвокатов Татьяна Ткаченок пояснила, почему правозащитников лишают лицензий. Ее комментарий был опубликован на сайте БРКА.

- Со стороны адвокатов было и есть немало обид. Свое отношение к примененным к ним дисциплинарным взысканиям отдельные – уже бывшие – адвокаты высказывались публично, в том числе и в соцсетях. Их комментарии не соответствовали действительности, - отметила Ткаченок.

Она также добавил, что любое решение дисциплинарной комиссии основано на защите интересов каждого из адвокатов и адвокатского сообщества в целом.

- В связи в этим каждому решению об исключении предшествовали беседы с адвокатом заведующего юридической консультацией, председателя территориальной коллегии. В разговорах, как правило, нарушители понимали и признавали свои ошибки, обещали исправиться, но уже буквально на следующий день продолжали нарушать правила профэтики. Решение об исключении адвоката принималось лишь тогда, когда становилось понятно, что ожидать от него прекращения правил профессиональной этики не приходится, - сказала Ткаченок.

По ее словам, всем тем, кто был исключен из коллегии адвокатов стоит обижаться лишь на самих себя.

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