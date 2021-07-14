Белорусская биатлонистка Анна Сола собрала девичник в Раубичах. Фото: Instagram

Биатлонистка Анна Сола устроила девичник по случаю своей грядущей свадьбы. Кадры с «вечеринки» она опубликовала в сторис в Instagram.

Предсвадебный обряд спортсменка провела на командном сборе в Раубичах.

Тем временем в сообществе «Биатлон online» в соцсети «ВКонтакте» поклонники поздравили Анну с предстоящим радостным событием.

Напомним, что избранник 25-летней биатлонистки – 29-летний белорусский велогонщик Станислав Божков.

Анна Сола родом из Шумилино. Она бронзовый призер чемпионата мира 2021 года в спринте, чемпионка мира среди юниоров 2015-го в эстафете, бронзовый призер чемпионата Европы 2019-го в смешанной эстафете.

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