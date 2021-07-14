Известные правозащитники задержаны в Беларуси по итогам обысков 14 июля

Сразу несколько известных белорусских правозащитников были задержаны по итогам обысков 14 июля Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сразу несколько известных белорусских правозащитников были задержаны по итогам обысков, которые прошли в стране 14 июля.

В частности, как минимум на 72 часа задержаны руководитель лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, его заместитель Валентин Стефанович, юрист центра Владимир Лабкович, его супруга, исполнительный директор сети инвесторов Angels Band Нина Лабкович (у них трое несовершеннолетних детей), правозащитница Евгения Бабаева, сообщает БелаПАН.

Ранее стало известно, что после обысков в квартирах на допросы увезли правозащитников Сергея Сыса, Виктора Сазонова, Олега Мацкевича, Елену Лаптенок, Игоря Казмерчака, координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуду.

Добавим, что 14 июля силовики провели обыски у представителей правозащитного сообщества и других негосударственных организаций. В общей сложности, по данным правозащитников, с обысками и задержаниями сегодня столкнулись не менее 30 человек и организаций. Оставшиеся на свободе коллеги правозащитников заявили, что продолжат свою деятельность.

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