Владимир Путин рассказал о единстве русского, белорусского и украинского народов. Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин прокомментировал свою статью «О единстве русских и украинцев», а также рассказал о единстве русского, белорусского и украинского народов, сообщает sputnik.by.
- Триединство России, Украины и Беларуси никуда не исчезло и не исчезнет, как бы кто ни старался. Мы с президентом Беларуси на этот счет разговаривали. Он мне говорит: «Когда играем в хоккей между собой, один на другого рассердится, что-то скажет, партнер допускает ошибку и кричит в сердцах: «Ты не понял, что ли? Ты что – не русский?» И это ведь идет на автомате, от души. И на Украине много таких людей. ИХ миллионы, - отметил Путин.
Он также отметил, что одной из причин написания статьи стала «активизация работы по проекту анти-Россия». И это не может не вызывать беспокойства.
По словам Владимира Путина, большинство жителей Украины хочет восстановления отношений с Россией, а вот украинские политики – нет.
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