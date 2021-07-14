Новая волна пандемии коронавируса начинается в мире, заявили в ВОЗ

Планета находится на начальном этапе новой волны пандемии коронавируса. Фото: pixabay

Планета находится на начальном этапе новой волны пандемии коронавируса. Такое заявление сделал 14 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

– Сейчас мы находимся на ранних этапах третьей волны, – сказал он во время своего выступления в Женеве на заседании комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, его слова приводит ТАСС.

Гебрейесус обратил внимание на рост заболеваемости в мире на минувшей неделе, а также смертности от последствий заражения коронавирусом. Причем число летальных исходов увеличилось впервые после продолжавшегося на протяжении десяти предыдущих недель снижения.

– Вариант «дельта» – один из главных факторов нынешнего роста показателей передачи инфекции, что подогревается возросшими социальными контактами и мобильностью, а также непоследовательным применением проверенных мер в области здравоохранения и социальных мер, – отметил глава ВОЗ.

Он добавил, что дельта-вариант «присутствует сейчас более чем в 111 странах», в связи с чем ВОЗ ожидает, что «скоро он станет доминирующим штаммом, циркулирующим в мире, если уже не стал».

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