Сотрудники милиции задержали 33-летнего мужчину, который изготавливал и хранил наркотики Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве внутренних дел сообщили о задержании 33-летнего жителя Минска, который изготавливал и хранил марихуану. Подробности были опубликованы в телеграм-канале МВД.

- Сотрудники столичного наркоконтроля вышли на 33-летнего мужчину, который в своей квартире оборудовал шкаф для выращивания конопли. Помимо горшков с запрещенным растением, оперативникам удалось обнаружить 2- грамм уже готового зелья, а также различные приспособления для его курения, - рассказали в ведомстве.

В МВД также добавили, что во время обыска в квартире у мужчины была найдена незарегистрированная символика. Минчанин пояснил, что он неоднократно принимал участие в несанкционированных мероприятиях.

- Было возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Также проверяется причастность фигуранта к их сбыту, - прокомментировали в ведомстве.

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