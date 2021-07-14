Сотрудники ГАИ помогли беременной женщине быстро попасть в роддом

Сотрудники ГАИ помогли беременной женщине быстро добраться до роддома. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сотрудники ГАИ помогли беременной женщине быстро добраться до роддома. Об этом сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«Во время несения службы на улице Долгобродской к сотрудникам отдела ГАИ Партизанского РУВД г.Минска обратился взволнованный мужчина. Он пояснил, что автомобиле находится жена, у которой начались предродовые схватки. Мужчина боялся не успеть вовремя добраться до учреждения здравоохранения», – рассказали подробности в ГАИ.

Там добавили, что инспектор ДПС Дмитрий Конюх незамедлительно принял решение об оказании помощи.

«Включив проблесковые маячки и спецсигнал, милиционер сопроводил будущих родителей в роддом. Мужчина поблагодарил сотрудников за своевременно оказанную помощь», – уточнили в ГАИ.

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