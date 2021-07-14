Санэпидслужба вновь проверила пляжи Минска – вот где можно загорать и купаться Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы Минска в регулярном режиме контролируют санитарное содержание зон рекреации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.

Специалисты каждую неделю делают отбор проб воды из водоемов для лабораторных исследований для того, чтобы выявить места, где купаться безопасно, а где – нет.

По итогам исследований почти 180 проб воды из столичных водоемов с начала купального сезона ни один официальный пляж закрыт не был. Таким образом, жители Минска могут отдохнуть и искупаться на 21 пляже в пяти зонах рекреации. Сюда относятся Цнянское, Заславское водохранилища, Дрозды, Криница, а также Комсомольское озеро.

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