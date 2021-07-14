Что делать, если заблудился в лесу: в МЧС дали советы

Не стоит паниковать, если заблудились в лесу. Фото: pixabay

Ежегодно в лесах теряются десятки белорусов. Кто-то, поблуждав 2-3 часа, находит дорогу к дому сам, а некоторых приходится искать и спасателям, и милиции, и лесникам, и родственникам. Об этом сообщили в МЧС и дали несколько советов по поводу того, что делать, если заблудился в лесу.

В частности, не стоит паниковать и отдаляться от того места, где вы поняли, что потерялись, советуют спасатели. Нужно осмотреться и постараться вспомнить, откуда вы пришли. Если же вспомнить не удалось, то нужно начинать громко звать на помощь. Если на зов придут незнакомые люди, тоже не надо паниковать, вероятно, они смогут помочь найти правильный путь.

«Если ответа на ваш крик не поступило, приложите ухо к земле и прислушайтесь. Выйти к людям вам помогут окружающие вас звуки. Например, работающий трактор слышно за три-четыре километра, собачий лай – за два-три километра, а проходящий поезд иногда слышно и до десяти километров. Приблизительно оцените место, откуда доносятся к вам эти звуки, и идите им навстречу», – рассказали в МЧС.

Еще один ориентир – линии электропередач и река. Идя вдоль ЛЭП или вниз по течению реки, вы всегда выйдете к людям.

Также можно воспользоваться смартфоном, если взяли его с собой. Стоит попробовать найти свое местоположение по встроенному навигатору. Если это невозможно, то позвоните родственника или в службу спасения по телефону 101 или 112, посоветовали в МЧС. Нужно сообщить, что вы заблудились, а также, в каком районе вы пошли в лес и свое примерное местоположение.

«Если вы не смогли выйти из леса до наступления темноты, не стоит пытаться найти дорогу на авось. Так вы рискуете уйти вглубь леса и потеряться еще больше. Лучше подумайте о месте ночлега и о пропитании», – добавили в МЧС.

Если вы взяли с собой продукты, то нужно постараться растянуть их на несколько раз. Если нет, то ягоды, орехи и грибы (если есть возможность обжарить их над костром) вполне сгодятся, чтобы утолить голода. Главное – знать, что они съедобные.

Готовиться к ночевке нужно заранее, еще при дневном свете. Нужно присмотреть себе сухое место, соорудить из веток подобие шалаша, сделать подстилку из сухих веток и мха. Газеты и мох, спрятанные под одеждой помогут не замерзнуть и сохранить тепло вашего тела, говорят спасатели.

Также следует повесить на дерево рюкзак, носовой платок или лист бумаги, чтобы привлечь внимание тех людей, которые будут вас искать.

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