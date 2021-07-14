Фотофакт. В Минске после изнурительной жары прошел ливень с градом

В Минске после изнурительной жары прошел ливень с градом. Фото: БЕЛТА
В Минске 14 июля, в среду, после изнурительной жары прошел ливень с градом. Об этом накануне предупреждали синоптики.
В Минске после изнурительной жары прошел ливень с градом. Фото: Читатель КП
Однако жара никуда не уйдет – уже 15 июля по республике вновь обещают до +36 градусов, но в некоторых регионах прогнозируются грозы и град. В связи с этим по стране был объявлен оранжевый уровень опасности.
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