В Беларуси появилась собственная Венеция: посмотрите, как после ливня в Сморгони плавали по улицам!

Вот как передвигались по городу сморгонцы после ливня 14 июля. Фото: Гродненская правда.

14 июля на некоторые регионы Беларуси все же пролился долгожданный дождь. Минчане даже мелких градин наловили для фото. А вот в Сморгони развлекались по-другому. Как пишет Гродненская правда, после сильного ливня улицы превратились в реки. Некоторые воспользовались этим, чтобы устроить себе необычные «покатушки», а точнее, «поплавушки».

Например, этот мужчина выплыл прогуляться на доске для сапсерфинга. Поскольку крутых волн в Сморгони не ожидалось, сапсерфинг (это плавание на доске с веслом стоя) оказался вполне приемлемым способом передвижения. Условия для плавания были вполне подходящими: прохожие, наблюдающие за гребцом, стоят по колено в воде.

Мужчина плавал по улицам на доске для сапсерфинга - гонок с веслом. Фото: Гродненская правда.

Плавсредству было вполне комфортно - прохожие, наблюдавшие за "лодочником", стоят по колено в воде. Фото: Гродненская правда.

15 июля белорусам снова обещаны и ливни, и град, и аномальная жара, и оранжевый уровень опасности. Видимо, плавсредства можно приводить в готовность не только в Сморгони.

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