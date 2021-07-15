В минском метро пассажир упал на рельсы

В минском метро произошла задержка движения из-за упавшего на рельсы человека. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Инцидент случился в минском метро на станции Октябрьская днем 14 июля. Как пишет агентство Минск-Новости со ссылкой на пресс-службу Минского метрополитена, в 13.09 мужчина упална рельсы.

Напряжение с контактного рельса сразу же было снято, движение поездов остановлено. Мужчину вывели на платформу. В 13.16 напряжение снова подали на контактный рельс и движение поездов возобновилось.

Задержка в движении поездов была несущественной, уточняет агентство.

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Первое, что советуют спасатели - не паниковать. ПОДРОБНОСТИ.