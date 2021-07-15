Минчанин сел за руль и совершил ДТП в смертельной степени опьянения – 4,8 промилле

Алкотестер показал, что у виновника ДТП смертельная степень алкогольного опьянения. Фото: кадр из видео МВД.

Минчанин со смертельной дозой алкоголя в крови совершил ДТП, сообщили в ОИОС УВД Минского облисполкома.

Мужчина поехал отдохнуть к знакомым в Несвижский район, в деревню Высокая Липа. Впятером приятели поехали на озеро в деревню Бояры, там пили спиртное. На обратном пути минчанин, который был за рулем «Мазды», совершил ДТП.

Сотрудники ГАИ проверили водителя на алкотестере и установили, что он находится в тяжелой степени опьянения, которая считается смертельной. Алкотестер показал 4,8 промилле. Считается, что смерть может наступить при концентрации алкоголя в организме от 4 до 6 промилле. Это соответствует 1-1,25 литра водки.

При повторном освидетельствовании алкотестер показал 3,7 промилле, что тоже является тяжелой степенью опьянения.

-Водитель от управления транспортным средством был отстранен, автомобиль доставлен на штрафстоянку. В отношении мужчины составлены административные протоколы, - рассказали в УВД.

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