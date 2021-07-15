Правоохранители: официальный комментарий о массовых обысках появится в ближайшее время

Череда обысков прокатилась по белорусским правозащитным организациям накануне. Фото: bajby.

Правоохранительные органы готовят официальное заявление по поводу массовых обысков, прошедших накануне и связанных с ними следственных мероприятий, об этом пишет Sputnik.

Череда обысков прокатилась по белорусским правозащитным и не только организациям 14 июля.

Следственные действия проводились в офисе БНФ, незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна», Минского международного образовательного центра имени Йоханнеса Рау, IBB, Белорусского ПЭН-центра.

Также появилась информация о том, что с обысками пришли к оппозиционеру Анатолию Лебедько, который более 20 лет возглавлял Объединенную гражданскую партию.

О неожиданном визите силовиков сообщил и альтернативный Союз белорусских писателей, в котором насчитывается около 450 членов.

– Обыск в офисе общественного объединения «Союз белорусских писателей» окончен. Конфискована техника, – говорится в сообщении союза в его Telegram-канале.

Там отмечается, что председатель объединения Борис Петрович и его заместитель на свободе, но под подпиской о неразглашении.

Пока правоохранители воздерживаются от комментариев и не сообщают СМИ, в чем причина таких массовых оперативных действий, но в чате ГУБОП и телеграмм-каналах, которые считаются близкими к белорусским силовикам, даже появилась интерактивная карта обысков.

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