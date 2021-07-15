Правоохранители: официальный комментарий о массовых обысках появится в ближайшее время

Череда обысков прокатилась по белорусским правозащитным организациям накануне. Фото: bajby.
Правоохранительные органы готовят официальное заявление по поводу массовых обысков, прошедших накануне и связанных с ними следственных мероприятий, об этом пишет Sputnik.
Череда обысков прокатилась по белорусским правозащитным и не только организациям 14 июля.
Следственные действия проводились в офисе БНФ, незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна», Минского международного образовательного центра имени Йоханнеса Рау, IBB, Белорусского ПЭН-центра.
Также появилась информация о том, что с обысками пришли к оппозиционеру Анатолию Лебедько, который более 20 лет возглавлял Объединенную гражданскую партию.
О неожиданном визите силовиков сообщил и альтернативный Союз белорусских писателей, в котором насчитывается около 450 членов.
– Обыск в офисе общественного объединения «Союз белорусских писателей» окончен. Конфискована техника, – говорится в сообщении союза в его Telegram-канале.
Там отмечается, что председатель объединения Борис Петрович и его заместитель на свободе, но под подпиской о неразглашении.
Пока правоохранители воздерживаются от комментариев и не сообщают СМИ, в чем причина таких массовых оперативных действий, но в чате ГУБОП и телеграмм-каналах, которые считаются близкими к белорусским силовикам, даже появилась интерактивная карта обысков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Сразу несколько известных белорусских правозащитников были задержаны по итогам обысков, которые прошли в стране 14 июля.