Нарколог рассказал, сколько в Беларуси алкоголиков и сколько групп «Анонимных алкоголиков»

В стране около 160 000 человек стоят на учете по поводу алкоголизма. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларуси сейчас около 160 000 человек стоят на диспансерном учете как страдающие алкоголизмом. Об этом рассказал в эфире телеканала СТВ врач-психиатр, нарколог Иван Коноразов.

На диспансерный учет ставят людей, которые уже стали зависимыми от алкоголя и не могут сами, без вмешательства медиков, справиться с пагубной привычкой, уточнил Коноразов.

В Беларуси также работает около 105 групп анонимных алкоголиков. По словам члена республиканского общественного объединения «Центральная служба анонимных алкоголиков» Александра Усика, порядка 30 таких групп приходится на столицу республики.

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