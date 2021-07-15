Меньше прогулок и операций. Вот какие коррективы внесены из-за аномальной жары в работу учреждений здравоохранения и образования на Могилевщине

Хорошо, если в жаркий день есть возможность отдохнуть. Если же приходится работать, то в организацию труда погода вносит свои коррективы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Аномальная жара внесла коррективы в работу учреждений образования и здравоохранения в Могилевской области. О том, как в больницах и детских садиках минимизируют последствия жары, рассказала агентству БЕЛТА исполняющая обязанности заведующего отделением гигиены детей и подростков Иветта Семенова.

По словам Семеновой, в детских садах, оздоровительных лагерях – и загородных, и пришкольных - должно быть достаточное количество питьевой воды. Вода должна быть в группах, отрядах, обеденных залах и обязательно на прогулках. В жару специалисты рекомендуют давать детям охлажденную воду. Время прогулок сокращается, и на прогулку дети должны ходить в головных уборах – легких шапочках, косынках, панамках, кепках. Гулять детям можно только утром и вечером, после 17.00.

В больницах, как рассказала агентству заведующая отделением надзора за организациями здравоохранения Елизавета Бузюк, тоже должно быть вдоволь воды и для пациентов, и для персонала. Специалисты проверяют исправность систем вентиляции и кондиционирования, следят, чтобы в режимных кабинетах, например, в процедурных, были жалюзи или специальные солнцезащитные козырьки на окнах. По рекомендации Минздрава во время аномальной жары нужно сокращать количество плановых операций и оказывать только экстреную помощь.

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