Российское мороженое с опасными красителями продавали в Могилеве

Мороженое российского производства запретили продавать в Могилеве. Фото: Pexels

Некачественное мороженое было выявлено в розничной торговой сети в Могилеве, об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Могилевскую областную инспекцию Госстандарта.

В сливочном двухслойном мороженом со вкусом яблока-персика и манго-гуараны в вафельном рожке нашли незаявленные в маркировке синтетические красители тартразин и понсо. Вредные вещества были выявлены в результате проведенных испытаний.

– В маркировке продукции отсутствует предупреждающая надпись "Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей, – сообщили в областной инспекции.

Там также отметили, что мороженое не соответствует ряду требований технических регламентов Таможенного союза. Госстандарт запретил ввозить и реализовывать в Беларуси этот товар.

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