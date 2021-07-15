В Гродно целый день можно бесплатно кататься на общественном транспорте. Узнали, когда и почему

16 июля в Гродно не нужно будет оплачивать проезд в общественном транспорте. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Целый день в Гродно можно будет сколько угодно ездить на общественном транспорте абсолютно бесплатно. Об этом сообщает Блог Гродно со ссылкой на городской исполком.

Бесплатным проезд будет в день города, который в Гродно отмечают 16 июля. В этот день город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. С утра до вечера в пятницу, 16-го жители и гости города могут бесплатно ездить на автобусах и троллейбусах.

Впервые бесплатный проезд в Гродно в День города ввели в 2019 году.

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