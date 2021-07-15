Белорусы в 10 раз чаще умирают от отравления обычным алкоголем, чем от суррогатов, а смертей от алкоголя в 5 раз больше, чем от криминала

От алкоголя, купленного в торговых точках, умирает больше белорусов, чем от суррогатов. Иллюстративное фото. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

На одного насмерть отравившегося алкогольными суррогатами белоруса приходится десять умерших в результате употребления спиртного, легально купленного в магазине. Эту проблему озвучил в эфире СТВ старший инспектор по особым поручениям отдела организации работы участковых инспекторов милиции управления профилактики Министерства внутренних дел Юрий Гуща, пишет БелНовости.

Сотрудник милиции утверждает, что проблематика отравлений алкогольными напитками, которые люди легально покупают в торговых объектах, в стране гораздо страшнее, чем ситуация с отравлением суррогатами алкоголя. Так, в 2020 году в Беларуси умерли около 150 человек, которые пили суррогаты алкоголя или спиртосодержащие жидкости, не предназначенные для употребления внутрь, а от этилового, питьевого спирта скончались свыше 1 500 человек.

Юрий Гуща сравнил эти цифры со статистикой убитых или умерших от тяжких телесных повреждений. По его словам, от алкоголя в 2020 году умерли в пять раз больше белорусов, чем были убиты или скончались от тяжких травм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минчанин сел за руль и совершил ДТП в смертельной степени опьянения – 4,8 промилле

Мужчина поехал отдохнуть к друзьям в деревню, а на обратном пути стал виновником аварии. ПОДРОБНОСТИ.

Нарколог рассказал, сколько в Беларуси алкоголиков и сколько групп «Анонимных алкоголиков»

На диспансерном учете стоят около 160 000 зависимых от спиртного. ПОДРОБНОСТИ.