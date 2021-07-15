Передать посылку на Окрестина можно по-прежнему по четвергам, но уже без помощи волонтеров

Волонтеры больше не дежурят у изолятора на Окрестина Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Волонтеры ушли от изолятора на Окрестина после массовых обысков у правозащитников и активистов 14 июля, об этом они сообщили в своем telegram-канале.

– Думаем, вы итак видели последние новости. В связи с этим на Окрестина завтра волонтерво не будет. Пожалуйста, позаботьтесь о передачах самостоятельно, – написали они.

Волонтеры напоминают, что передачи на Окрестина принимают по четвергам с 10:00 до 17:00. Исключение составляют лекарственные препараты, которые принимаются ежедневно.

Напомним, 14 июля силовики провели обыски у представителей правозащитного сообщества и других негосударственных организаций. В общей сложности, по данным правозащитников, с обысками и задержаниями сегодня столкнулись не менее 30 человек и организаций. Оставшиеся на свободе коллеги правозащитников заявили, что продолжат свою деятельность.

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