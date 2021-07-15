В Бресте кассир обсчитался и выдал мужчине лишние деньги, теперь того ищет милиция

Этот мужчина получил от кассира в обменнике больше денег, чем ему причиталось, и не вернул. Теперь его ищет милиция. Фото: УВД.

В Бресте ищут мужчину, которому кассир в обменнике выдал лишние деньги. Человек на фото менял валюту 28 июня в торговом центре по улице Московской, 210. Сколько лишних денег и в какой валюте получил мужчина от кассира, не сообщается.

-Гражданам, которым что-либо известно об указанном мужчине, просьба сообщить по телефонам: +375 (44) 709-80-58, 8 (0162) 27-52-69 или 102, - информирует Московского РУВД Бреста.

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