Пока мама доставала продукты из холодильника, годовалый мальчик выпал из окна

Годовалый ребенок выпал из окна, пока мама отошла к холодильнику. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Кобрине годовалый ребенок выпал из затянутого москитной сеткой окна, пока его мать доставала продукты из холодильника, сообщает Следственный комитет. Отец мальчика тоже был дома, но он спал.

Инцидент произошел утром 14 июля.

-Малолетний влез на подоконник, оперся о москитную сетку и, не удержавшись на ногах, выпал из открытого окна первого этажа. Мать ребёнка, увидев произошедшее, вызвала скорую медицинскую помощь. Малыш с различными травмами доставлен в больницу, - сообщили в Следственном комитете.

Кобринский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.

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