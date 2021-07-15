Снесенные крыши и поваленные деревья – последствия разгула стихии в Гродненской области

Из-за непогоды в Гродно и окрестностях повреждено более 50 зданий. Фото: МЧС

Грозовой фронт, прошедший 13 и 14 июля, оставил последствия в 16 населенных пунктах Гродненской области, об этом сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Основной удар приняли на себя Ивьевский, Новогрудский и Волковысский районы – тут стихия повредила жилые дома, складские помещения и СТО автомобилей.

В Сморгонском районе повреждены кровли 16 жилых домов и двух административных зданий. В этом районе спасатели с работниками коммунальных служб помогали распилить дерево, упавшее на проезжую часть, и откачать воду с подворий и из подвалов частных домов.

– Оцениваются повреждения, ведутся восстановительные работы. По предварительной информации, на восстановление кровель потребуется около 2,8 тыс. листов шифера, – рассказали в МЧС.

В МЧС рекомендуют заранее принимать меры по защите своего имущества от подтопления и падения деревьев.

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