«Covid-19 исключен»: Минздрав сообщил об инфекции среди детей в детском лагере в Бобруйске

Эпидемиологи выясняют, что поспособствовало возникновению респираторного заболевания в детском лагере. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В пресс-службе Минздрава подтвердили о регистрации случаев респираторной инфекции у детей в летнем оздоровительном лагере «Шинник» в Бобруйске. Подробности появились в телеграм-канале ведомства.

Поясняется, что из-за регистрации случаев респираторной инфекции у детей в «Шиннике» санэпидслужбой Могилевской области проводится эпидемиологическое расследование. В лагере идут комплексные санитарно-противоэпидемические мероприятия для предотвращения заноса и распространения респираторных инфекций.

- Организовано лабораторное исследование клинического материала заболевших в целях этиологической расшифровки случаев. Covid-19 исключен, - подчеркнули в пресс-службе Минздрава.

Также специалисты анализируют условия пребывания детей, а также условия, поспособствовавшие возникновению заболевания. Ситуация под контролем главного управления по здравоохранению Могоблисполкома и Минздрава.

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