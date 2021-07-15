Четыре конгрессмена США просят Байдена лично встретиться с Тихановской. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Палате представителей США 14 июля учрежден двухпартийный кокус (объединение политиков) «Друзья Беларуси», сообщает БелаПАН. - Его создателями выступили конгрессмены Билл Китинг и Марси Каптур (Демократическая партия), а также Крис Смит и Джо Уилсон (Республиканская партия).

Сообщивший об этом на своей странице в Твиттере Китинг также разместил фотокопию письма к президенту Джо Байдену, в котором учредители кокуса просят главу государства лично встретиться со Светланой Тихановской во время ее визита в США, предположительно, в июле.

Напомним, 9 июля глава кабинета представителей Тихановской экс-дипломат Валерий Ковалевский сообщил, что визит Тихановской в США запланирован на вторую половину июля. По его словам, ожидаются встречи в Белом доме, Госдепартаменте и Конгрессе США.

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