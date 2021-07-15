Видеофакт: в центре Минска пьяный мужчина залез на стрелу строительного крана. Вот что он кричал

Видеофакт: в центре Минска пьяный мужчина залез на стрелу строительного крана. Кадр из видео onliner.by.

Вечером 14 июля в минской Грушевке на стреле строительного крана заметили мужчину. Видео опубликовал портал Onliner.by.

- Человек, на мой взгляд, был в нетрезвом состоянии, — рассказывает читатель. — Выкрикивал сверху присущие такому состоянию фразы типа «Тагил» и тому подобное.

В конце концов, человека уговорили спуститься. По словам очевидцев, на высоте 20-этажного дома этот человек провел не меньше получаса. До куба жизни дело так и не дошло. Мужчина самостоятельно добрался до лестницы и спустился (во второй части видео с ним за строительными вагончиками разбираются милиционеры). Очевидцы говорят, повезло: вскоре после этого начался сильный ветер с ливнем.

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