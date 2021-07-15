«Обыск прошел по юридическому адресу»: сообщила зампредседателя Белорусского ПЕН-центра, который возглавляет Алексиевич

Вице-председатель Белорусского ПЕН-центра сообщила о прошедшем обыске по юридическому адресу организации. Фото: Facebook PEN Belarus

Подтвердилась информация о том, что в организации Белорусский ПЕН все-таки проходил 14 июля обыск. Сотрудники ГУБОПиК пришли с обыском по юридическому адресу общества. Такую информацию на личной странице в Facebook сообщила Татьяна Нядбай, зампредседателя организации.

- Стало известно, что вчера к Белорусскому ПЕНу все же приходили - по юридическому адресу. У ГУБОПиК было постановление на обыск, подписанное генпрокурором. В связи с пандемией Белорусский ПЕН уже больше года работает в дистанционном режиме, поэтому по юридическому адресу физически нас не было, - пояснила Нядбай.

Также вице-председатель организации пояснила, что в итоге обыск был проведен в другой организации, с тем же юридическим адресом:

- Конфисковали всю технику, а сотрудники той организации стали свидетелями, - добавила она.

Также, по словам Татьяны Нядбай, в отношении Белорусского ПЕН-центр, который с 2015-го года возглавляет нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, возбуждено уголовное дело. Вменяется вина по ряду уголовных статей, в том числе призывы, заговор, создание экстремистского формирования и иные (ч. 3 ст. 361, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 361-1, ст. 362 УК РБ и др.).

Ранее БелаПАН сообщал со ссылкой на информацию правозащитников, что в среду, 14 июля, в Минске и других белорусских городах было проведено не менее 30 обысков, задержано свыше 10 человек - правозащитников и активистов.

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