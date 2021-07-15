Светлану Алексиевич задержали в аэропорту Берлина: "Женщина-полицейский, указав на мою сумку, сказала, что там бомба"

Светлана Алексиевич не смогла вылететь из Берлина во Вроцлав. Фото: Instagram @tokarczuk_olga

Стало известно о задержании нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич в аэропорту в Берлине. Об этом сообщила другая нобелистка, польская писательница Ольга Токарчук на странице своего Фонда в Facebook.

Токарчук уточнила, что Алексиевич должна была прилететь в польский Вроцлав до полуночи 14 июля. Однако ее задержали в берлинском аэропорту. Разрешение на вылет Алексиевич получила после завершения обыска личных вещей. К тому моменту самолет уже улетел.

- Организаторы мероприятия Aleksijewicz i Tokarczuk Protest/Pratest отправили в Берлин ночную спасательную миссию по суше, и лауреат Нобелевской премии уже находится во Вроцлаве, - пояснила Токарчук.

Сама Алексиевич сказала, что затруднения произошли в аэропорту Берлина в момент регистрации багажа. Сотрудники проверки безопасности несколько раз проверили ее сумку, открыли, а затем сказали, что полиция ждет ее для дополнительной проверки.

- Женщину-полицейского мы ждали около получаса. Она была вежлива, но к сумке даже не подошла, указав на мою сумку, сказала, что там бомба! Я сказала, что они сумасшедшие, - цитирует Алексиевич страница фонда Токарчук в Фейсбуке. – После того, как они все проверили, а бомбы, конечно, не было, сказали, что я могу идти. Они не извинились и ничего не комментировали.

В Фонде Ольги Токарчук подчеркнули, что не намерены просто так оставить эту ситуацию без каких-либо объяснений со стороны структур, виновных в случившемся.

- Эти люди ощущают безграничную власть и понимают, что не понесут за это никаких последствий. Тем не менее, я никогда раньше не испытывал ничего подобного, - высказала свою оценку произошедшему Светлана Алексиевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Анджелина Джоли обсудила ситуацию в Беларуси со Светланой Алексиевич.

Голливудская звезда говорила о политзаключенных и о том, как их можно поддержать (подробности).

Светлана Алексиевич уехала из Беларуси в Германию. С чем это связано.

Нобелевская лауреат, со слов помощницы, поехала по личным делам, и к уголовному делу в отношении Координационного совета это не имеет отношения (подробности).

Светлана Алексиевич удостоена одной из высших наград Германии.

Белорусскому лауреату Нобелевской премии по литературе вручили орден «За заслуги перед ФРГ» (подробности).