«Зарплата от 300 баксов в день»: СК рассказал о громком уголовном деле с 16 обвиняемыми наркокурьерами

Задержанные 16 наркокурьеров находятся под стражей до суда. Фото: pixabay.com

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении участников ОПГ - работников онлайн-магазина психотропов. Обвиняются 16 человек, которые занимались незаконным оборотом особо опасных психотропов и наркотиков. В зависимости от роли каждого преступника, им предъявлены обвинения по различным частям 328 статьи Уголовного кодекса Беларуси. Подробности сообщила пресс-служба СК.

Участники работали на наркомагазин около года, с сентября 2019-го по август 2020-го года. Наркотики они покупали, хранили, перевозили и сбывали в крупных объемах.

- Организованная группа характеризовалась устойчивостью, четким распределением ролей, строгой иерархией и тесной взаимосвязью между участниками, - отметили правоохранители.

Задержанные 16 человек - это оптовые и розничные наркокурьеры. В их функциях были фасовка, перевозка, хранение и размещение в «тайниках» психотропов. В обычной жизни 11 из задержанных нигде не работали, 7 были ранее неоднократно судимы.

Наркокурьеры соблюдали меры конспирации и были четко организованы. Фото: СК

- Двое мужчин дополнительно выполняли функции лаборантов, которые изготавливали психотропные вещества, - уточнили в пресс-службе.

Работники магазина психотропов были не только четко организованы, но они еще соблюдали меры конспирации. А каждый участник проходил многоэтапную проверку, отправляя свои данные и видеоселфи. Во время переписок организатор обещает наркокурьерам высокий заработок: «Зарплата от 300 баксов в день, выплаты два раза в неделю. Слышал о такой работе?», - переписку опубликовал СК.

- Из незаконного оборота изъято более 650 граммов особо опасных психотропных веществ и 700 граммов опасных наркотических средств, - прокомментировали в СК.

Также уточняется, что в марте 2021-го года сотрудники СК завершили расследование уголовного дела в отношении 14 участников этой же организованной группы.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

МВД Беларуси «накрыло» крупнейший в Беларуси интернет-магазин наркотиков.

Причастными к бизнесу оказались около 120 человек (подробности).

Молодые испытатели наркотиков из Минска ходили за закладками с маленьким ребенком.

Девушка и ее бывший муж тестировали на себе психотропы и описывали свои ощущения - это была их работа (подробности).

Стало известно, кому в Беларуси можно легально изготавливать и хранить наркотики и в каком количестве.

Министерство здравоохранения определило перечень наркотических средств, которые могут легально изготавливаться и храниться юридическими лицами (подробности).