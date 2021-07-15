У санатория «Беларусь» в Литве, у которого блокировали счета из-за санкций, сменился учредитель

Санаторий «Беларусь» в литовском Друскининкае сменил учредителя. Фото: Romas Sadauskas - Kvietkevičius

Белорусское правительство сменило учредителя санатория «Беларусь» в литовском Друскининкае.

Ранее санаторий находился в ведении Главного хозяйственного управления Управления делами президента. В конце 2020-го года в отношении госорганизации ЕС ввело санкции, из-за чего трудности появились и у санатория - его счета были заморожены более чем на полгода.

Правительство решило передать функции учредителя от Управделами президента другой государственной организации - Республиканскому центру по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. Это закреплено соответствующим постановлением Совмина №398 от 13 июля 2021-го года, официально опубликованном на сайте Национального правового интернет-портала.

В документе указывается, что сейчас именно Республиканский центр по оздоровлению будет принимать решение о реорганизации и ликвидации санатория «Беларусь» в Друскининкае. Директор центра будет назначать руководителя санатория, согласовывать его замов, утверждать устав здравницы и т.д.

Также в постановлении указано, что центр - это юрлицо с самостоятельным балансом, текущими и другими счетами в банках, в том числе в инвалюте. Таким образом, в постановлении предусматриваются изменения в уставе Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, который теперь получил право открывать счета в иностранной валюте.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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