Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 июля 2021 года: снова резкий скачок +991 заболевший за сутки и еще 10 умерших

В Беларуси снова начала расти заболеваемость коронавирусом.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Минздраве Беларуси обнародовали актуальную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией на четверг, 15 июля. Информация появилась в телеграм-канале ведомства.
Так сообщается, что за сутки коронавирус подтвердился у 991 человека. В начале недели этот показатель был чуть более 500 - 600 человек, но заметно растет последние два дня. За все время пандемии при этом в Беларуси зарегистрировано 431 тысяча 112 человек с коронавирусом.
Сообразно увеличилось и число выздоровевших - 1 тысяча 142 были выписаны за последние сутки. А за весь период уже 424 тысячи 546 пациентов.
На прежнем уровне остается статистика смертности, за сутки умерли еще 10 человек с коронавирусом.
- За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 3 тысячи 297 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Также продолжается подсчет выполненных тестов на коронавирус: +19,276 тысячи тестов было сделано за сутки, более 7,038 миллиона за весь период.
Еще в Минздраве сообщили статистику массовой вакцинации.
- Более 1,20 миллиона белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 747,5 тысячи человек прошли полный курс вакцинации, - рассказали в пресс-службе.
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