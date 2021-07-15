Пресс-секретарь Путина: Даны поручения по поддержке Беларуси в связи с санкциями. Фото: БелТА.

- Действительно, вопросы поддержки Беларуси на фоне удушающих санкций фигурировали на повестке дня переговоров Путина и Лукашенко, — цитирует представителя Кремля информагентство ТАСС. По словам Пескова, «даны поручения правительствам, которые работают в этом плане».

Как сообщалось, переговоры Путина и Лукашенко были анонсированы в день их проведения.

После встречи пресс-секретарь российского президента сообщил, что Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в нефтяной отрасли России.

Следует отметить, что ранее Минск рассчитывал на компенсацию, а не кредиты от России из-за налогового маневра, а также на снижение цены на газ, пишет БелаПАН.

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