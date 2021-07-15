Друг не смог спасти: СК сообщил об утонувшем 18-летнем парне

В СК сообщили, что утонувший парень, вероятно, был в алкогольном опьянении.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
Трагедия произошла ночью с 13 на 14 июля в Червенском районе. Подробности сообщила пресс-служба Следственного комитета.
На озере недалеко от деревни Натальевск отдыхала компания молодых людей. Один из отдыхающих - парень, которому недавно исполнилось 18 лет, решил искупаться. Но с течением не справился и начал тонуть. Один из друзей бросился на помощь утопающему, но помочь ему не сумел. Тело утонувшего 18-летнего парня из воды достали уже спасатели ОСВОД.
Сейчас по данному факту органами СК проводится проверка.
- Осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, назначена судмедэкспертиза. По предварительной информации, молодой человек в момент утопления был в алкогольном опьянении, - уточнили в СК.
Известно, что погибший молодой человек был выпускником местного лицея.
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