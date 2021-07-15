Из Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Нидерландов и Германии: Минздрав сообщил о заявках от иностранцев на вакцинацию

В Минздраве сказали, что привиться от коронавируса в Беларуси захотели уже более 130 иностранцев. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ранее «Комсомолка» публиковала пояснения Минздрава о том, как иностранцам безвизово приехать в Беларусь привиться от COVID-19.

Напомним, президентским указом в Беларусь для вакцинации могут приехать безвизово иностранные граждане из 73 стран. Для этого они должны зарегистрироваться на специальном сайте - vaccination.by. Там уже указаны все условия безвизового пребывания в Беларуси. Однако в ведомстве пояснили, что будет, если иностранец приедет для вакцинации, но не вакцинируется.

- В случае въезда иностранного гражданина по заявке на вакцинацию и неявки в учреждение здравоохранения без уважительной и объективной причины, повторная регистрация заявки будет невозможна, - предупредили в Минздраве.

Еще в пресс-службе пояснили, что заявки на вакцинацию от «ковида» в Беларуси от иностранцев уже поступают.

- Поступило более 130 заявок от иностранных граждан. Главным образом это жители Украины и Литвы. Но помимо этого также обращаются граждане Латвии, Эстонии. Есть заявки от граждан Нидерландов и Германии, - перечислили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стала известна стоимость вакцины для иностранцев, которые приедут в Беларусь.

Им придется заплатить от 130 до 150 рублей (подробности).

В Минздраве назвали вакцину, которой будут прививать иностранцев.

Вот сколько иностранцы могут пробыть в Беларуси для вакцинации от COVID-19 (подробности).

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 июля 2021 года: снова резкий скачок +991 заболевший за сутки и еще 10 умерших.

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 июля 2021 года (подробности).