Из Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Нидерландов и Германии: Минздрав сообщил о заявках от иностранцев на вакцинацию

В Минздраве сказали, что привиться от коронавируса в Беларуси захотели уже более 130 иностранцев.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Ранее «Комсомолка» публиковала пояснения Минздрава о том, как иностранцам безвизово приехать в Беларусь привиться от COVID-19.
Напомним, президентским указом в Беларусь для вакцинации могут приехать безвизово иностранные граждане из 73 стран. Для этого они должны зарегистрироваться на специальном сайте - vaccination.by. Там уже указаны все условия безвизового пребывания в Беларуси. Однако в ведомстве пояснили, что будет, если иностранец приедет для вакцинации, но не вакцинируется.
- В случае въезда иностранного гражданина по заявке на вакцинацию и неявки в учреждение здравоохранения без уважительной и объективной причины, повторная регистрация заявки будет невозможна, - предупредили в Минздраве.
Еще в пресс-службе пояснили, что заявки на вакцинацию от «ковида» в Беларуси от иностранцев уже поступают.
- Поступило более 130 заявок от иностранных граждан. Главным образом это жители Украины и Литвы. Но помимо этого также обращаются граждане Латвии, Эстонии. Есть заявки от граждан Нидерландов и Германии, - перечислили в ведомстве.
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